İngiltere'de domuz gribi vaka sayısı 27 oldu

İngiltere'de H1N1 virüsü taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 27'ye yükseldiği belirtilirken, bu kişilerin arasında bulunan hasta öğrenciler yüzünden kapatılan okul sayısı da beşe çıktı.



Kapatılan okullardan üçü başkent Londra, biri Devon, biri de güney Gloucestershire'da bulunuyor.



İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından bastırılan ve H1N1 virüsü hakkında bilgiler içeren broşürlerin bugünden itibaren ülkedeki evlere dağıtılmasına da başlanıyor.



Virüsün yayılmasının nasıl önlenebileceği gibi bilgilere yer verilen broşürde özellikle hijyen kurallarına uyularak virüsten korunmanın mümkün olabileceği vurgulanıyor.



Broşürde ayrıca bir kişinin virüse yakalanması halinde evinden çıkmaması gerektiği, bu durumda onun ilaç ve benzeri gereksinimlerini karşılayacak kişi veya kişilerin şimdiden hazırlanması, böyle bir sosyal ağın oluşturulması da tavsiye ediliyor.



Dün ortaya çıkan 9 yeni vakadan birinin Londra'nın Dulwich bölgesindeki Alleyn's adlı okulun öğrencilerinden biri olduğu, bu nedenle 1200 öğrencinin eğitim gördüğü okulun 7 gün kapatılmasına ve bütün öğretmen ve öğrencilere Tamiflu adlı ilacın kullandırılmasına karar verildiği bildirildi.



Bu arada Alleyn's lisesinin kapatılmasına yol açan öğrencinin iki kardeşinin eğitim gördükleri Battersea semtindeki bir ilkokul da önlem olarak kapatıldı.



İngiltere'de virüsü taşıyıp taşımadığının tespiti için test uygulanan 300 kişiyle ilgili sonuçlar ise bekleniyor.

