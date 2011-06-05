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Dünya

İngiltere'de çocukların erken büyümesine karşı önlemler

İngiltere'de çocukluğun cinsel ve ticari boyut kazanmasına ilişkin yeni bir bağımsız raporun detayları açıklandı...

05 Haziran 2011 03:00

T24 - İngiltere'de çocukluğun cinsel ve ticari boyut kazanmasına ilişkin yeni bir bağımsız raporun detayları açıklandı.

Rapor, İngiltere hükümeti tarafından, çocukların erken büyüme baskısıyla karşı karşıya oldukları endişesi dolayısıyla hazırlatılmıştı. 

Rapor, müzik kliplerine izleyiciler için yaş sınırlaması getirilmesi ile okul ve park yakınlarında belli reklamların kullanılmamasını öneriyor. 

İngiltere'de son günlerde Lady Gaga ve Rihanna'nın cinsel öğeler içeren klipleri tartışmalara neden olmuştu. 

Tüm metni pazartesi günü yayımlanacak raporun, çocuklar için üretilen provokatif kıyafetler hakkında şikayette bulunabilmesinin kolaylaştırılması talebinde bulunacağı da tahmin ediliyor. 

Raporun ön araştırmasını oluşturan ankete göre ise, İngiltere'de her 10 ebeveynden 9'u çocuklarının erken büyümek zorunda kaldığını düşünüyor. 

Ebeveynlerin çoğu, müzik videoları ve 'pop kültürünün' çocukları olduklarından daha büyük davranmaya ittiğini ifade ediyor. 

Araştırmayı gerçekleştiren Reg Bailey, ebeveynlerin "düzenleyici kurum ya da ticari işletmelerin kaygılarını ciddiye alacağına inanmadığını," bunun yanı sıra çoğu ailenin "muhafazakar ya da eski kafalı" görünme endişesiyle şikayette bulunmadığını aktarıyor.

Raporda, ailelerin şikayet ettiği oyun ve oyuncakların da incelendiği aktarılıyor.


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