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Dünya

İngiltere'de çocuk pornosuna 8 tutuklama

08 Mayıs 2009 05:58

İngiltere'de çocuk pornosuyla ilgili geniş bir internet sitesi kurmaya hazırlanırken yakalanan 8 kişi çocuk pornosu ve çocuk suistimalinden suçlu bulundu.

İnternetteki konuşmalarında pedofili içerikli sohbetler yaptıkları belirlendikten sonra izleri sürülen sanıklarla ilgili araştırmalarda, çocukların uygunsuz durumlarda yer aldığı yaklaşık 125 bin fotoğraf ele geçirildi.

Grup üyelerinden bazılarının, ayrıca 2004-2008 yılları arasında Edinburgh, Glasgow, Dundee ve Doğu Lothian bölgelerinde 2-4 yaşlarındaki çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz girişimi gibi suçları da sabit görüldü.

Polis yetkilileri, grup üyelerinden bazılarının normal hayatta saygın kişiler olarak görüldüğünü, ancak bunların iki ayrı hayat sürdüğünün görüldüğünü söyledi.

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