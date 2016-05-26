İngiltere'de çiftlerin beşte biri ayrılmanın eşiğinde

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre çiftlerin yüzde 18'i düzenli olarak kavga ediyor ve ayrılmayı düşünüyor.

Yardım kuruluşu Relate tarafından yürütülen araştırma kapsamında 2013-15 yılları arasında 20 bin 980 kişinin katılımıyla bir anket düzenlendi.

Anket 2 milyon 870 bin kişinin ilişkilerinde "sıkıntılı" olduğunu ortaya koydu.

Relate kuruluşundan Dr. David Marjoribanks çiftler arasındaki didişmenin çocuklar üzerinde derin etkileri olduğunu söylüyor.

Bu çocuklar ortalama olarak okulda daha başarısız oluyor ve suç ortamına kayabiliyor.

Dr. Marjoribanks "Bu sadece ilişkinin yıkılması meselesi değil, bunu çevreleyen çatışma ortamı. İlişki bitince çocukların zarar göreceği varsayımından çok çiftlerin ayrılırken yaşadığı çatışma ortamı çocuklara zarar veriyor" dedi.

Marjoribanks "Sürekli çatışan ebeveynlerle büyüyen çocukların ruhsal ve fiziksel sorunlar yaşaması, okulda başarısız olmaları, anti sosyal davranış içine girmeleri hatta suça kaymaları bile mümkün" diyor.

Araştırmacılar ankete katılan binlerce kişiye ne sıklıkla kavga ettiklerini, kaç kez boşanmayı düşündüklerini ya da ilişkilerinden ötürü pişmanlık ya da mutsuzluk yaşayıp yaşamadığını sordu.

Çocukları küçük olanlar daha çok kavga ediyor

Bulgulara göre evli ya da beraber yaşayan çiftlerin yüzde 18'ine denk gelen 2 milyon 870 milyon kişi klinik olarak "sorunlu" sayılan ilişkide yaşıyor.

Her on çiftten biri evlenmekten ya da beraber yaşamaktan pişman olduklarını yüzde 9'u ise ara sıra boşanma ya da ayrılmayı düşündüklerini açıkladı.

Çiftlerin yüzde 49'u en az ara sıra kavga ettiklerini söylerken yüzde 6.8'i şiddetli düzeyde kavga ettiklerini belirtti.

16 yaşından küçük çocukları olan çiftler yüzde 22 oranıyla ilişkide daha fazla sorun yaşarken, ilk defa anne ya da baba olmak "ilişki kalitesini en çok düşüren hayat tecrübelerinden biri" olarak görülüyor.

Dr. Marjoribanks pek çok çiftin yıllarca sessiz kalarak acı çektiğini ve ancak ilişkiyi kurtarmada çok geç kaldıktan sonra yardım istediklerini söylüyor.

Relate kuruluşunun danışmanı Arabella Russell bazı çiftlerin iş, finans ve çocuk bakımı gibi konulardaki baskılar nedeniyle sürekli tartıştıklarını söyledi.

Russell "Bu acı bir durum ve aile üzerindeki etkisi muazzam" dedi.

2013 yılında İngiltere'de 114 bin kişi boşandı. Bu 2012 yılındaki orandan yüzde 3 daha az.

Ulusal İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre boşanmaların erkek ve kadınlarda en yüksek olduğu yaşlar 40 ve 44 arası.

Relate'in üst yöneticisi Chris Sherwood raporun bulgularının "büyük ölçüde endişe verici" olduğunu söyledi ve "aileler bu şekilde devam edemez" dedi.