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Ekonomi

İngiltere'de bütçe açığında 65 yılın rekoru

İngiltere'de bütçe açığı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - İngiltere'de bütçe açığı 2. Dünya Savaşından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.


İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, kamu sektörü net borçlanma oranının 152.84 milyar sterline (235.9 milyar dolar) bir başka deyişle gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10.9'una yükseldi.


Söz konusu 152.84 milyar sterlinin hükümetin 167 milyar sterlin olan borçlanma miktarının altında olmasına karşın 2008/2009 döneminde 86.91 milyar sterlin olan bütçe açığı ile karşılaştırıldığında büyük bir artışı ifade ettiği belirtildi.

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