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BBC Türkçe

İngiltere'de Brexit müzakerelerine Parlamento onayı şartı

Yüksek Mahkeme, hükümetin görüşünün aksine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak için yapılacak müzakerelerin Parlamento onayı olmadan başlatılamayacağına hükmetti. Hükümetin karar itiraz etmesi bekleniyor.

03 Kasım 2016 16:45

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik müzakerelere Parlamento onayı olmadan başlanamayacağına hükmetti.

İngiliz hükümeti kendisine dış ilişkiler, savunma ve milli güvenlik alanlarında yetki veren 19. yüzyıldan kalma bir uygulamayı gerekçe göstererek, aksi görüşü savunuyordu.

Konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyanlar ise hükümetin Parlamento onayı olmadan yetkilerini kullanmasının uygun olmadığını vurgulamışlardı.

Hükümetin mahkemenin kararına Aralık ayında itiraz etmesi bekleniyor.

Ancak aksi bir karar alınmadığı sürece, İngiltere hükümeti, Lizbon Antlaşması'nın birlikten çıkmayı düzenleyen 50. maddesini tek başına yürürlüğe sokup, Parlamento onayı olmaksızın müzekerelere başlayamayacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin iki ay önce yapılan yıllık konferansında, AB'den ayrılma sürecini Mart ayı sonundan önce başlatacaklarını söylemişti.

Bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması gerekiyor.

BBC'nin yardımcı siyaset editörü Norman Smith ise mahkemenin itiraz sonrası aksi bir karar almaması halinde, Parlamento'da "aylar" sürecek engellemelerle karşılaşılabileceğini aktardı.

İngiltere, 23 Haziran'da yapılan referandumda yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Öte yandan, AB referandumu sonrası Amerikan Doları ve Euro karşısında değer kaybeden İngiliz Sterlini Yüksek Mahkeme'nin bugünkü kararı sonrası yükselişe geçti.

Piyasalarda Sterlin-Dolar kuru 1,24; Sterlin-Euro kuru 1,12 seviyesinde.

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