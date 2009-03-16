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Ekonomi

İngiltere’de bir işe 10 kişi başvuruyor

İşsizlerin sayısının her geçen gün hızla arttığı İngiltere'de, her bir boş iş pozisyonu için 10 kişinin başvuru yaptığı ortaya çıkt

16 Mart 2009 02:00

İşsizlerin sayısının her geçen gün hızla arttığı İngiltere'de, her bir boş iş pozisyonu için 10 kişinin başvuru yaptığı ortaya çıktı.

İngiltere'nin en büyük sendikalarından TUC'un yaptırdığı araştırmaya göre, özellikle başkent Londra'yı içine alan güneydoğu İngiltere'de durum giderek kötüleşiyor. Başkent Londra'da her bir boş pozisyon için yapılan başvuru sayısının 60'a kadar artabildiği belirtildi

TUC Genel Sekreteri Brendan Barber, ortaya çıkan rakamların son derece "endişe verici" olduğunu belirtti ve işsizliğin boyutlarının toplumu getirdiği noktanın iyi algılanması gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki çarşamba günü açıklanması beklenen son resmi rakamların, işsizlerin sayısının 2 milyona ulaştığını göstereceği belirtiliyor.

Son istatistikler, işsizlerin sayısının halen 1,97 milyon olduğunu ortaya koymuştu.

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