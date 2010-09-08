-İNGİLTERE'DE 7 GÜNDÜR ARANAN SALDIRGAN BULUNDU LONDRA (A.A) - 09.07.2010 - İngiliz polisinin, 7 gündür aradığı Raoul Moat adlı 38 yaşındaki silahlı saldırganı köşeye sıkıştırdığı ve teslim olması için ikna etmeye çalıştığı bildirildi. İngiliz Sky ve BBC kanalları, ülkenin kuzeydoğusundaki Northumberland bölgesindeki Rothbury köyünde polisin Raoul Moat olduğu tahmin edilen kişiyi köşeye sıkıştırdığını, Moat'un polisle pazarlık halinde olduğunu ve başına silah dayadığını aktarıyor. Moat, geçen hafta eski kız arkadaşını ve bir polis memurunu yaralamış ve eski kız arkadaşının erkek arkadaşını vurarak öldürmüştü. İngiliz polisi, Northumberland bölgesinde geçen haftadan bu yana yoğun güvenlik önlemleri alarak, halkı dikkatli olmaya çağırmıştı. Moat, kaçtığı 7 gün boyunca polise mektup göndererek, tehdit etmişti.