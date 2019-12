-İNGİLTERE'DE "NEWS OF THE WORLD" SKANDALI LONDRA (A.A) - 09.07.2011 - İngiltere'de telekulak skandalı nedeniyle kapatılmasına karar verilen "News of the World" gazetesinin gözaltına alınan eski editörü Andy Coulson, Ekim ayına kadar kefaletle serbest bırakıldı. Aynı zamanda İngiltere Başbakanı David Cameron'ın eski iletişim danışmanı olan Coulson ve gazetenin eski kraliyet muhabiri Clive Goodman gözaltına alınarak, yasa dışı telefon dinleme iddialarına ilişkin 9 saat sorgulandı. Basın ordusu eşliğinde Londra'nın güney doğusundaki Lewisham karakolundan ayrılan 43 yaşındaki Coulson, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda söylemem" dedi. 2003-2007 yılları arasında medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu "News of the World" gazetesinin editörlüğünü yapan Coulson, geçen yıl Temmuz ayından bu yıl Ocak ayına kadar ise Başbakan'ın iletişim danışmanlığını yürütmüştü. Coulson Ocak ayında, telekulak skandalıyla ilgili devam eden haberleri gerekçe göstererek, iletişim danışmanlığı görevinden istifa etmişti. İngiltere Başbakanı Cameron yaptığı açıklamada, Coulson'ı işe almanın kendi kararı olduğunu söyleyerek, "ikinci bir şansı hak ediyordu" dedi. Cameron yaşananları ise "mide bulandırıcı" sözleriyle değerlendirdi. Telefon dinlemek için polise rüşvet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve 2007 yılında yasa dışı telefon dinleme suçlamasıyla hapis cezası alan gazetenin eski kraliyet muhabiri, 53 yaşındaki Clive Goodman da Ekim ayına kadar dün kefaletle serbest bırakıldı. Bu arada polis, gazetenin her iki eski çalışanının da evlerini aradı. The Daily Star Sunday gazetesinde muhabir olarak çalışan Goodman'ın bu gazetedeki ofisi ve bilgisayarı da arandı. Skandal nedeniyle eleştirilen bir diğer kişi de Murdoch'ın sahibi olduğu "News International" şirketinin yöneticisi Rebekah Brooks. Telekulak skandalıyla ilgili kurum içinde yürütülen soruşturmadan artık Brooks'un sorumlu olmayacağı, ancak görevinden de istifa etmeyeceği basına yansıdı. Brooks, News of the World gazetesi çalışanları ile yaptığı toplantının basına sızan ses kaydında, gazetenin kapatılma kararından dolayı özür dileyerek, "daha kötü şeylerin ortaya çıkabileceğini" söyledi. -PAZAR GÜNÜ SON KEZ BASILACAK- Gazete ile ilgili skandal, 9 yıl önce kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Milly Dowler'ın, 7 Temmuz 2005 Londra terör saldırıları kurbanlarının ve Irak ile Afganistan'da ölen İngiliz askerlerinin yakınlarının telefonlarını dinlediği iddiasıyla büyüdü. Telekulak skandalı ilk olarak 2006 yılında gazetenin aralarında ünlü sanatçılar, siyasetçiler ve kraliyet ailesinin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin telefonlarını yasa dışı olarak dinlediğinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. 168 yıldır basılan "News of the World", 2,6 milyon tirajı ile ülkenin en çok satılan "tabloid" pazar gazetesiydi. Gazetenin yıllık reklam geliri yaklaşık 40 milyon sterlindi. Önceki gün Murdoch gazeteyi kapatma kararı almadan önce birçok firma skandal nedeniyle "News of the World"e reklam vermeyi keseceğini açıklamıştı. İngiliz basını, gazete çalışanlarının kapatma kararını üzüntüyle karşıladığını aktarırken, "News of the World" Pazar günü son kez basılacak. İlk kez 1843 yılında basılan gazeteyi, 1969 yılında Rupert Murdoch satın almıştı. Gazetenin yönetim kurulu başkanlığını Rupert Murdoch'ın oğlu, James Murdoch yapıyordu. Murdoch İngiltere'de, The Sun, The Times, The News of the World gazeteleri ile Sky kanalının yüzde 39'unun sahibi. Gazetenin skandalın ardından kapatılmaya karar verilmesi, Murdoch'ın dijital uydu kanalı BSkyB'nin tamamını satın almasının önünün kesilmesini engellemek olarak yorumlanıyor.