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Dünya

İNGİLTERE'DE "GİZLİ KAMERALAR" KALDIRILDI LONDRA (A.A)

09 Mayıs 2011 16:26

-İNGİLTERE'DE "GİZLİ KAMERALAR" KALDIRILDI LONDRA (A.A) - 09.05.2011 - İngiltere'nin Birmingham şehrinde tartışmalara neden olan "gizli kameralar" kaldırıldı. Birmingham'da "terörle mücadele" gerekçesiyle sokaklara konulan 218 adet "gizli kameranın" özellikle Müslümanların yaşadığı mahallelere yerleştirilmesi tepkilere neden olmuştu. Hükümet fonuyla 3 milyon sterline mal olan proje çerçevesinde yerleştirilmesine karar verilen kameraların birçoğunun hiç kullanılmadığı ve açılmadığı basına yansımıştı. Ancak Birmingham halkı kendilerinden habersiz uygulanmasına karar verilen bu projeye tepki göstermişti. Konuya ilişkin özellikle Müslümanların yaptığı şikayetler sonucu bir rapor hazırlanmış ve geçen yıl aralık ayında kameraların kaldırılmasına karar verilmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, kameraların gelecek yıl Londra'da yapılacak olimpiyatlar için başkent sokaklarına yerleştirilebileceğini aktardı.

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