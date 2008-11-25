İngiltere’de 30 milyar dolarlık krizle mücadele paketi

İngiltere hükümeti toplam hacmi 30 milyar doları bulan ekonomik önlem paketini açıkladı. Paket, vergilerin indirilmesini, bunun yarattığı bütçe açığının da borçlanma arttırılarak karşılanmasını öngörüyor.



İngiltere hükümeti, beklenen ekonomik önlem paketini açıkladı. Paketin genel çerçevesi, alışverişle ilgili vergilerde indirime gidilmesi ve bunun bütçede yaratacağı kaybın ağır biçimde borçlanılarak kapatılması. Bu kapsamda KDV oranı yüzde 17,5'dan, AB'nin izin verdiği en düşük düzey olan yüzde 15'e çekilecek. Uygulamanın süresi de 13 ay olarak belirlendi.



Tehditlerle dolu bir dönem



Yeni paketi Başbakan Gordon Brown Maliye Bakanı Alistair Darling ile birlikte açıkladı.



Maliye Bakanı Alistair Darling, küçük işletmeleri, düşük gelirlileri ve hane halkını desteklemek amacıyla yapılacak vergi indirim paketinin toplam hacminin 16 milyar sterlin (30 milyar dolar) olacağını kaydetti.



Darling, bugün vergi indirimine gidilmesinin, ileride vergi arttırımının da yapılacağı anlamına gelebileceğini ifade ederek, özellikle üst düzey gelir grubunun gelir vergilerinin arttırılabileceğine dikkat çekti. Darling, ''olağanüstü ve tehditlerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Bunun iş hayatına ve ailelere etkileri oluyor'' diye konuştu.



Açıklanan pakete göre devletin borçlanması gelecek mali yıl içerisinde 118 milyar sterlini bulabilecek. Bu da, Mart ayında yapılan tahminin 38 milyar sterlin üzerinde.



Darling, ekonomik büyüme oranlarına ilişkin beklentilerini de düşürdü ve İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 0,75 büyüyeceğinin, gelecek yıl ise yüzde 0,75 ile 1,25 küçüleceğinin tahmin edildiğini ifade etti.



Bütçede büyük revizyon



Maliye Bakanı Alastair Darling'in yeni bütçe planı çerçevesinde açıkladığı yenilikler arasında, 2010 yılında yapılması beklenen genel seçimin ardından, yıllık geliri 150 bin sterlinin üzerinde olanlardan alınan yüzde 40 oranındaki verginin yüzde 54'e çıkartılması da yer aldı.



Bütçe planında, İngiltere'nin geçen mart ayında yüzde 2,5 olarak tahmin edilen büyüme oranı da önümüzdeki bütçe dönemi için eksi yüzde 0.75 ile eksi yüzde 1,25 olarak hedeflendi.



Uzmanlar bunun, tarih boyunca bir bütçe tahmininde yapılan en büyük revizyon olduğuna dikkati çekiyor.



Bütçe planına göre, hükümetin borçlanma ihtiyacı da bu yıl ikiye katlanarak 78 milyar sterlin, gelecek yıl ise 118 milyar sterlin olacak.



Başbakan Gordon Brown, piyasada güveni sağlamanın zamanı olduğunu vurgularken, yarın oluşabilecek kalıcı zararların önlenebilmesi için bugünden harekete geçmenin doğru olacağını söyledi.



Muhalefet: Önlemler işe yaramayacak



Muhafazakar Parti sözcüleri ise alınan önlemlerin yarar sağlamayacağını savunurken, bunların gelecekte bir vergi bombası yaratmaktan başka işe yaramayacağını savundu.



Liberal Demokrat parti sözcüleri, hükümetin nihayet vergi sistemindeki adaletsizliği fark ettiğini ve sistemin sadece alt gelir gruplarını vurmasının önüne geçebilecek önlemler üzerinde düşünmeye başladığını kaydettiler.



Hükümet ayrıca, araç vergilerini artırma planını da ertelerken, kurumlar vergisinde yapılacak artışı da bir süre daha erteleme kararı aldı.

