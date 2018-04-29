T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere: William ve Catherine üçüncü çocuklarını bekliyor

Cambridge Dük ve Düşesi William ve Catherine'in (Kate Middleton) üçüncü çocuklarını bekledikleri açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Cambridge Dük ve Düşesi William ve Catherine'in (Kate Middleton) üçüncü çocuklarını bekledikleri açıklandı.

Saraydan yapılan açıklamada Kraliçe İkinci Elizabeth'in ve her iki ailenin de bu habere çok sevindiği kaydedildi.

Düşesin daha önceki iki hamileliğinde de olduğu gibi aşırı mide bulantısı yaşadığı söyleniyor.

Catherine bu nedenle katılması planlanan bazı etkinliklere ve törenlere katılamayacak.

Kensington Sarayı'nda yaşayan çiftin daha önce bir oğulları bir de kızları olmuştu.

Dük ve Düşesin ilk çocuğu George 4, Charlotte ise 2 yaşında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cambridge DükDüşesi WilliamCatherineMiddleton)DükKraliçeElizabethSarayıDüşesinGeorgeCharlotte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24