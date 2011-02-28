İngiltere ve Kanada Kaddafi'nin mal varlığını dondurdu

T24-



İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, hükümetin, Albay Muammer Kaddafi, aile bireyleri ile onların adına ve emrinde hareket edenlerin mal varlıklarını dondurma kararı aldığı belirtildi.





İngiltere Maliye Bakanı George Osborn, Kaddafi'nin dondurulan mal varlığının Libya halkının çıkarlarına karşı kullanılamayacağını kaydederken, İngiltere Başbakanı David Cameron da Libya lideri için iktidardan gitme vaktinin geldiğini söyledi.





Cameron, Kaddafi'nin ülkesinin geleceğinde oynayacak rolü bulunmadığını ifade etti.

The Telegraph gazetesi, Londra'nın değerlendirmelerine göre, Kaddafi'nin çoğu başkent Londra'da olmak üzere İngiltere'de nakit 20 milyar sterlini (yaklaşık 52 milyar lira) bulunduğu ve Londra'da değeri 10 milyon sterlini (26 milyon lira) bulan bir evin sahibi olduğunu yazdı.





Kanada Başbakanı Stephen Harper da ülkesinin Libya lideri Kaddafi ile ailesinin mal varlığını dondurduğunu belirterek, Kaddafi'yi "ülkeyi kan gölüne çevirmekten vazgeçmeye" ve istifaya çağırdı.





Harper, Kanada'nın BM Güvenlik Konseyi'nin Kaddafi'nin mal varlığının dondurulması, silah ambargosu ve Libya lideri ile 15 yakınına seyahat yasağı kararlarını uygulayacağını belirterek, ülkesinin ayrıca Libya hükümeti ve diğer kurumlarıyla tüm mali ilişkiyi dondurduğunu kaydetti.







KADDAFİ YANDAŞLARI İLE ÇATIŞIYOR





CEZAYİR - Libya'da isyancıların, Muammer Kaddafi yandaşları ile Trablus'a 200 kilometre uzaklıktaki Misrata yakınlarında çatıştığı belirtildi.





Görgü tanıkları, Kaddafi karşıtlarının, yerel bir radyo istasyonuna ateş açan askeri bir uçağı yere düşürdüğünü ve mürettebatı yakaladığını kaydetti.





Bir görgü tanığı, ''Misrata kenti yakınındaki askeri üssü kontrol etmek için başlayan çatışma dün gece başladı ve hala devam ediyor. Kaddafi birlikleri üssün sadece küçük bir kısmını kontrolleri altında tutuyor. Kaddafi karşıtları ise mühimmat bulunan üssün büyük bir bölümünü kontrol ediyor'' dedi.





KENYALILARA PARALI ASKER MUAMELESİ





Öte yandan, Kenya havayollarına ait uçak, içinde 90 Kenyalı ve Güney Sudan, Uganda, Zimbabve, Lesoto, Zambiya, Ruanda, Güney Afrika, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sierra Leone ile Burundi ülkelerinden 64 kişi ile Nairobi havaalanına indi.





Libya'daki olaylardan kaçan Kenyalılar, saldırıya uğradıklarını ve Muammer Kaddafi yönetimini destekleyen paralı asker damgası yediklerini belirtti.





60 yaşındaki şantiye şefi Julius Kiluu, Reuters ajansına verdiği demeçte, ''Bizim, insanları öldüren paralı askerler olduğumuzu söyleyen halk tarafından saldırıya uğradık. Kenya büyükelçiliği bize yardım etti ve şirketimiz bizi havaalanına ulaştırdı'' dedi.





Kenyalı işçi Francis Ndung'u ise hükümet yetkililerinin telefonları aldığını belirterek, ''Siyah bir insan gördüklerinde hemen paralı asker sanıyorlar. Telefonunuzu kullanmaya cüret ederseniz telefon gasp ediliyor ve sim kartı çıkarılıyor. Telefonunuz ucuzsa geri alıyorsunuz'' dedi.

Kenya'nın Libya Büyükelçisi Antony Mwaniki'nin de Libya'dan Kenya'ya gelen uçaktaki yolcular arasında bulunduğu belirtildi.





TRABLUS'TA GIDA FİYATLARI FIRLADI





Libya'nın başkenti Trablus'ta temel gıda maddelerinin fiyatının hızla fırladığı, ekmek fırınlarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu bildiriliyor.





Trablus sakinleri, başlıca gıda maddelerinden olan pirinçte fiyatın kriz döneminde yüzde 500 arttığını, 5 kilogram pirincin 40 dolara (65 TL) satılmaya başlandığını belirtti.





Kent sakinleri, ekmek fırınlarının her aile için sadece beş ekmek sattığını da kaydetti.

Bu arada Trublusluların, Libya lideri Muammer Kaddafi yandaşı güvenlik güçlerinin kent çevresinde kontroller yapması nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği bildiriliyor.



