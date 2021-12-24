İngiltere ve İtalya'da günlük vaka rekoru

İngiltere ve İtalya'da, Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 147 kişi artarak 147 bin 720'ye çıktı. Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde ölenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.

İngiltere son 24 saatte tespit edilen 119 bin 789 vaka, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. İngiltere'de dün 106 bin 122 Covid-19 vakası görülmüştü.

Toplam 5 milyon vakaya ulaşıldı

İtalya'da son 24 saatte yapılan 901 bin 450 testte 44 bin 595 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı gerçekleşti.

İtalya'da vaka sayısı 5 milyon 517 bin 54'e ulaştı. Aktif Covid-19 hasta sayısı 430 bin 29’a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1023'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 168 artarak 136 bin 245'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 17 bin 117 artışla 4 milyon 950 bin 780'e ulaştı. (AA)