İngiltere ve Hindistan Gandhi'nin cinsel kimliğini tartışıyor!

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi, ölümünün 65. yılında anılırken, Hindistan Ulusal Arşivi 1948 yılında Yeni Delhi'de suikasta kurban giden siyasetçinin özel mektuplarını yayımlandı.

Mektuplarda, Gandhi’nin yol arkadaşı, Güney Afrikalı vücut geliştirme sporcusu Hermann Kallenbach ile yaptığı özel sohbetler yer alıyor. Diyaloglarda ikilinin birbirine sevgi sözcükleriyle hitap etmesi ise İngiliz ve Hindistan basınında “Gandhi eşcinsel miydi?” tartışmalarına yol açtı.

Bir süredir Kallenbach ile Gandhi arasındaki ilişki tartışma konusuydu. Kimi kaynaklar Gandhi ile Kallenbach arasındaki ilişkinin yol arkadaşlığından ibaret olduğunu ifade ederken, bazı tarihçiler Gandhi’nin biseksüel olabileceği yorumları yapıyordu.

Hindistan Ulusal Arşivleri Kurumu'ndan Raj Bala Jain ise Gandhi ile Kallenbach arasındaki mektupların cinsel mesajlar içermediğini, ikili arasındaki arkadaşlık ilişkisinin yanlış yorumlandığını belirtti.

'Özel hayatı yıllardır tartışılıyor'

Gandhi’nin özel hayatıyla ilgili tartışmalar daha önce de yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda İngiliz yazar Jad Adams’ın yazdığı ‘Gandhi: Naked Ambition’ kitabına göre Gandhi’nin sıra dışı bir cinsel hayata sahip olduğu iddia ediliyor.

Kitaba göre Hindistan’ın ruhani lideri, geceleri iki yanında birer çıplak kadınla uyuyor, ancak onlara kesinlikle temas etmiyordu. Ateşi yükselince de soğuk suyla yıkanarak ruhunu terbiye ediyordu.

Aynı konuyla ilgili kitaptaki bir diğer iddia ise şöyle: “Gandhi 13 yaşında evlendi ve karısıyla normal bir cinsel hayatları olmuştu. Ancak bir gün oturma odasında uyumakta olan babasının yanına uzanıp kendi eşiyle cinsel ilişkiye girene kadar bu devam etti. Bu anın hemen sonrasında babasının ölmüş olduğunu gören Gandhi, bunun ilahi bir işaret olduğuna inandı ve 15 yıl boyunca cinsel ilişkiye girmedi.”

Ancak resmi tarihe göre Gandhi’nin 15 yıl cinsel ilişkiye girmeme sebebi şöyle açıklanıyor: Irk ayrımına karşı mücadeleye başlatan Gandhi, benliğini temizleme kararı almıştı. Bu sebepten ötürü eşinin izniyle bekârlık yemini etti. Çünkü dünyevi zevklere kapılırsa kendini ülkesi için yapacağı mücadeleye adayamayacağını düşünüyordu.