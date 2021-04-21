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İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu

21 Nisan 2021 20:49

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını açıkladı.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir."

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların karşılıklı durdurulduğunu açıklamıştı.

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