İngiltere, Türkiye'yi Avrupa sahasından çıkardı

T24 - İngiliz Independent Gazetesi, ülkede turizm sigortası alanında önde gelen şirketler arasında bulunan Post Office'in Türkiye'yi Avrupa sahasından çıkardığını duyurdu.



Gazetenin haberinde Türkiye'nin, tehlikeli karayollarına sahip olması ve her şey dahil kampanyaları nedeniyle turistlerin alkol kullanımının yüksek olması nedeniyle turizm sigorta şirketleri için daha pahalı olduğuna yer verildi.

Post Office şirketinin bu uygulaması Avrupa için tatil sigortası yaptırıp Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Rebecca Thomas'ın mide rahatsızlığı sonucu ortaya çıktı. Buna göre Thomas rahatsızlığı sonrasında hastaneye kaldırıldı ancak yaklaşık 3500 lira tutan masrafları için sigorta şirketinden “ödeyemeyiz” cevabını aldı.





Türkiye'nin masrafı arttı

Rebecca'nın babası David Thomas, sigorta şirketinin böyle bir karar alma hakkı olduğunu ancak İngiliz turistlerin rağbet ettiği başlıca ülkelerden biri olan Türkiye'nin başka bir kapsama alındığı bilgisinin daha net bir şekilde duyurulmuş olması gerektiğini söyledi. Post Office şirketinin sözcüsü James Eadie ise kararın nedeninin Türkiye'ye giden turistlerin talep ettikleri tazminat masraflarının artması olduğunu belirtti.

Geçen yıl Türkiye’ye gelen turist sayısı 2.7 milyon olurken, Post Office’in bu kararı İngilizlerin Türkiye'ye gitmek için yaklaşık iki katı kadar sigorta ücreti ödemeleri anlamına gelecek. İngiliz bir turistin eylül ayında 1 haftalık tatil için Avrupa noktalarını tercih etmesi durumunda her şey dahil kapsamlı sigorta 50 Sterlin'e mal oluyorken, Türkiye'de tatili seçerse sigorta bedeli olarak 112 Sterlin verecek.





