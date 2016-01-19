İngiltere Türkiye'den özür diledi

İngiliz makamları, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İngiliz mevkidaşı arasındaki görüşmesi sırasında ve sonrasında, yaşanan olaylar nedeniyle Türk makamlarından özür diledi.

DHA'da yer alan habere göre; Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İngiliz mevkidaşı David Cameron görüşmesi sırasında İngiltere Başbakanlık konutu girişindeki taşkınlık ve eylemler nedeniyle İngiliz hükümetinin Türk makamlarından özür dileyerek gerçekleştirilen eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve olay nedeniyle üzüntü duyduklarını bildirdi.