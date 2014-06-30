İngiltere Türk oyuncu Philip Arditti’yi konuşuyor

İngiltere’de yayınlanan “Saddam’ın Evi” (House of Saddam) dizisindeki başarılı performansıyla ülkenin en çok konuşulan oyuncuları arasına giren Philip Arditti, şimdi de tiyatro dünyasında adından söz ettiriyor.

Radikal'de yer alan habere göre, İngiltere Ulusal Tiyatrosu’nun kadrosunda yer alan Türk oyuncu, Amerikalı yazar Joseph Heller’in aynı adlı romanından uyarlanan “Catch 22” oyununda başrolü üstlendi. İngiliz basını, Yüzbaşı Yossarian’ı canlandıran Arditti’ye övgüler yağdırdı.

Independent gazetesi, oyuncu için “Yossarian rolünde olağanüstü bir başarı gösteriyor” yorumunu yaptı. İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD ordusunda görev alan Yüzbaşı John Yossarian’ın evine dönebilmek uğruna yaşadıklarını konu alan “Catch 22” 1970 yılında sinemaya uyarlanmış, filmde Yüzbaşı Yossarian’ı Amerikalı oyuncu Alan Arkin canlandırmıştı.