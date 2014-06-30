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Kültür-Sanat

İngiltere Türk oyuncu Philip Arditti’yi konuşuyor

İngiltere’de yaşayan Türk oyuncu Philip Arditti, “Catch 22” adlı tiyatro oyununda başrolü üstlendi. İngiliz basınından, oyuncuya büyük övgü geldi

30 Haziran 2014 13:03

İngiltere’de yayınlanan “Saddam’ın Evi” (House of Saddam) dizisindeki başarılı performansıyla ülkenin en çok konuşulan oyuncuları arasına giren Philip Arditti, şimdi de tiyatro dünyasında adından söz ettiriyor.

Radikal'de yer alan habere göre, İngiltere Ulusal Tiyatrosu’nun kadrosunda yer alan Türk oyuncu, Amerikalı yazar Joseph Heller’in aynı adlı romanından uyarlanan “Catch 22” oyununda başrolü üstlendi. İngiliz basını, Yüzbaşı Yossarian’ı canlandıran Arditti’ye övgüler yağdırdı.

Independent gazetesi, oyuncu için “Yossarian rolünde olağanüstü bir başarı gösteriyor” yorumunu yaptı. İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD ordusunda görev alan Yüzbaşı John Yossarian’ın evine dönebilmek uğruna yaşadıklarını konu alan “Catch 22” 1970 yılında sinemaya uyarlanmış, filmde Yüzbaşı Yossarian’ı Amerikalı oyuncu Alan Arkin canlandırmıştı.

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