-İNGİLTERE, TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI LONDRA (A.A) - 26.02.2011 - İngiltere, Libya'da güvenlik koşullarının kötüleşmesi üzerine başkent Trablus'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçilik görevlilerinin bugün ülkeden ayrıldıkları bildirildi. Açıklamada, İngiltere'yi Libya'da geçici olarak Türk hükümetinin temsil edeceği belirtildi. İngiliz konsolosunun ise Trablus'ta kalmaya devam edeceği bildirildi. İngiliz hükümeti ayrıca, Libya çöllerinden 150 kadar sivilin tahliye edildiğini açıkladı.