İngiltere sürprize izin vermedi

T24 -

Bu sonuçla C Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan İngiltere, adını 2. tura yazdırmayı başardı. Slovenya ise ABD'nin uzatmada attığı galibiyet golüyle dünya kupasına havlu attı. Fabio Capello'nun talebeleri, D Grubu lideriyle çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.İngiltere, aradığı golü 22. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan Milner, sağ kanattan müthiş bir orta yaptı. Zor posiyonda rakibinden önce davranan Defoe, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.Dakikalar 27'yi gösterdiğinde, yine sağ kanattan yapılan ortayı kaleci uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Gerrard, müsait pozsiyonda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaptı.İngiltere, 30'da ikinci gole çok yaklaştı. Defoe, ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleciyi geçemedi. Dönen topa sahip olan Rooney, önü kapanınca Gerrard'a pas verdi. İngiliz yıldız bekletmeden vurdu, ama kaleci bir kez daha gole izin vermedi.İlk yarının kalan dakikalarında tempo giderek düştü ve soyunma odasına bu skorla gidildi.İkinci yarıya etkili başlayan tarf da İngiltere oldu. 53'te ceza sahasının bir metre önünde topla buluşan Rooney, Gerrard'la duvar pası yaptı. Skovenya savunması, golcü oyuncuya şut şansı tanımadı.57. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda, uzak direkte kendini unutturan Terrry, sert bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Handanovic, çizgi üzerinde farkın ikiye çıkmasını önledi. Bu pozisyondan bir dakika sonra defansın arkasına sarkan Rooney, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İngiliz yıldızın vuruşunda top direkten geri döndü.68. dakikada Slovenya beraberliğe çok yakşatı, ancak panik yapan İngiltere savunamsını geçemedi. Ceza sahası içerisinden Novakoviç, Dediç ve son olarak Birsa'nın şutları defanstan döndü.89. dakikada Slovenya bir kez daha tehlikeli geldi. İngiltere savunması son anda araya girdi. Üç dakikalık uzatmada da skor değişmedi.