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Dünya

İngiltere Suriye'ye yaptırım istiyor LONDRA (A.A)

16 Ocak 2012 22:29

-İngiltere Suriye'ye yaptırım istiyor LONDRA (A.A) - 16.01.2012 - İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkedeki ayaklanmanın şiddetle bastırılmasının önlenememesi durumunda Suriye'ye BM yaptırımlarının uygulanması gerektiğini bildirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Suriye sorununu da ele alan Cameron'un basın bürosundan yapılan açıklamada, Başbakanın, Suriye muhalefetine uluslararası destek verilmesini ümit ettiği de kaydedildi. Açıklamada, Cameron'ın, BM Güvenlik Konseyi'nden Şam rejiminin faaliyetlerini kınayan ve rejimin muhaliflere baskısını bırakmaması halinde uluslararası yaptırımlar uygulanmasını içeren bir karar almasını beklediği de ifade edildi. Suriye'de 10 aydır süren ayaklanmasının bastırılması için yapılan operasyonlarda binlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Suriye'ye halihazırda yaptırımlar uygulayan ABD ve Avrupa ülkeleri, ambargoların daha sıkı hale getirilmesini istiyor, ancak Çin ve Rusya bu talebe karşı çıkıyor.

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