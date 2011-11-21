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Dünya

İngiltere, Suriyeli muhaliflerle görüştü LONDRA (A.A)

21 Kasım 2011 22:12

-İngiltere, Suriyeli muhaliflerle görüştü LONDRA (A.A) - 21.11.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriyeli muhaliflerle Londra'da bir araya geldi. Hague, Suriye Ulusal Konseyi ve Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi üyeleriyle Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen ülkelerinin Suriye üzerindeki baskıyı arttırmaya hazırlandıklarını belirterek,''Sanırım Esad rejimi, Suriye'deki muhaliflerle çalışmak isteyen hükümet sayısının gün be gün arttığını görecek'' dedi. Hague, BBC'ye yaptığı açıklamada da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın göstericilere müdahalesinin ''dehşet verici ve kabul edilemez'' olduğunu kaydetti. Ülkesinin Suriye'de demokrasiyi desteklemek için elinden geleni yapacağını belirten İngiliz bakan, önümüzdeki hafta Suriye'ye yönelik bir dizi yeni yaptırım üzerinde anlaşmaya varılmasının muhtemel olduğunu da söyledi.

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