-İNGİLTERE SURİYE'DEN TAHLİYE PLANI YAPIYOR HATAY (A.A) - 05.04.2011 - İngiltere'nin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Sarah Mooney, ''Suriye'de olası kaos sonrası İngiliz vatandaşlarının tahliyesi konusunda ön çalışma yaptıklarını'' belirtti. Mooney, beraberinde İngiliz Konsolosluk Hizmetleri Direktörü Susan Wilson ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ortadoğu'da barışı desteklediklerini ifade eden Mooney, ''Suriye'de olası kaos sonrasında neler yapılabileceğini ve Suriye'de bulunan yaklaşık 4 bin İngiliz vatandaşımızın nasıl tahliye edileceği konusunda bir ön çalışma yapıyoruz. Dileğimiz orada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması'' dedi. Mooney ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda destek verdiklerini kaydetti. ATSO Başkanı Çinçin de Suriye'de iç savaşın çıkmaması ve İngilizlerin de tahliyesine gerek kalmaması temennisinde bulundu. Antakya'da medeniyetlerin bir arada kardeşçe yaşadığını ve bunun tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Çinçin, şöyle devam etti: ''Hatay her dinden insanın ibadetini rahatça yapabildiği bir şehir. Hatay sınır şehridir. Suriye ile Türkiye arasında vize muafiyeti var. Bu ülkeyle aramızda ticari ilişkilerimiz bulunuyor ve bunu daha aktif hale getirmek istiyoruz.'' Türkiye'nin AB üyelik sürecinin uzamasının kendilerini kaygılandırdığını ifade eden Çinçin, ''Bu konuda ülkemize karşı yapılan bazı haksızlıkların giderilmesini bekliyoruz. Bunun dışında AB ülkelerinde mallarımızın serbest dolaşımını ve iş adamlarımızın bu ülkelere giriş çıkışlarında kolaylık istiyoruz'' dedi.