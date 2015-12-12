İngiltere: Suriye'deki uçuş bölgemizde ihlaller görüyoruz

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiliz uçaklarının Suriye'de uçtuğu bölgeye bazı Rus uçaklarının girdiğini belirterek, "Yanlış hesaplama veya bir kazayı önlemek için gerekli yolları zorluyoruz çünkü bu uçaklar hava trafiği kontrol noktasından yapılan iletişime ya da bu uçakları önlemek için uçaklarımızdan gönderilen sinyallere cevap vermiyor" dedi.

Temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İngiliz Savunma Bakanı Fallon, İngiltere ile Rusya'nın Suriye'de IŞİD'e karşı hava operasyonlarında işbirliği yaptığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun doğru olmadığını, Rusya ile havacılıkta yanlış hesaplamaları önlemek amacıyla bazı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Fallon şöyle devam etti:

"Son aylarda İngiliz uçuş bilgisi bölgesine yönelik bazı ihlaller görüyoruz. Yanlış hesaplama veya bir kazayı önlemek için gerekli yolları zorluyoruz çünkü bu uçaklar hava trafiği kontrol noktasından yapılan iletişime ya da bu uçakları önlemek için diğer uçaklardan gönderilen sinyallere cevap vermiyor. Bununla ilgili dün Moskova'da bir toplantı vardı."

"IŞİD'le ılımlı muhalefet savaşmalı"

IŞİD'in yenilgiye uğratılması için Suriye'de mutlaka kara gücü bulunması gerektiğini, Irak'ta IŞİD'ten boşalan yerleşim yerlerinde güvenliğin sağlanması için kara gücünün gerekli olduğunu söyleyen Fallon, Suriye'de 4 yıldır rejim güçleriyle çarpışan ılımlı muhalif güçler bulunduğunu hatırlatarak bu güçlerin IŞİD ile savaşmaları gerektiğini belirtti.



Fallon, "Kesin olan şu ki bu güçler Batılı güçler olamaz. Bu yaz Bağdat'ı ziyaret ettiğimde Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bunu güçlü şekilde bana söylemişti. İngiliz ya da Amerikan güçlerinin savaş alanında olmasını istemiyor. Buradaki güvenliğin Sünni bölgesinin güvenini kazanabilecek yerel güçler tarafından sağlanması gerektiğini biliyor. Bu, yerel güçler tarafından, belki diğer bölgesel aktörlerin de desteğiyle yapılmalı" şeklinde konuştu.



"Suriye'de IŞİD ile savaşta bölgedeki Arap ülkelerin katkılarından hayal kırıklığı duyuyor musunuz" sorusu yöneltilen Fallon, IŞİD karşıtı koalisyona katılan 65 ülkenin her birinin kendince katkı yaptığını, bazısının askeri, bazısının mali, bazısının da lojistik destek verdiğini hatırlatarak, "Bunlardan herhangi birini ayırıp bir eleştiri yapmayacağım" dedi.



İngiltere Savunma Bakanı Fallon, Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'e yönelik hava saldırılarının bazılarının özellikle Kürt grupları destekleme amacı taşıdığını belirterek, şimdi özellikle planlı olarak IŞİD'in altyapısının hedeflenmesi bakımından yeni odak noktasının söz konusu olduğunu söyledi.



Fallon, IŞİD'in petrol ticareti, tedarik yolları, mühimmat depoları, komuta ve kontrol merkezlerinin hedefleneceğini, bunun da örgütün Irak'ta savaşçılarına göndereceği desteği keseceğini ve Rakka'daki çemberi daraltacağını sözlerine ekledi.