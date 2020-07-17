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Spor

İngiltere stadyum kapılarını taraftarlara açmaya hazırlanıyor

17 Temmuz 2020 19:51

İngiltere'de 'normal hayat'a dönme çalışmaları başladı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, çalışmalar arasında taraftarların stadyuma dönüşünün de olduğunu açıkladı.

Johnson yaptığı açıklamada, "Ekim ayında yeterli güvenlik tedbirleri alınması halinde futbol taraftarlarını stadyumlara almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 40 kapasite ile açılması planlanan stadyumlarda, taraftarların çapraz oturma düzeninde yer alması ve mücadeleyi maskeyle seyretmesi düşünülüyor.

Taraftarların stadyuma geliş gelişleri konusunda endişeler olsa da statlara geri dönüş, düşük gelirli ligler için hayati bir önem taşıyor. 

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