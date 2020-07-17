İngiltere stadyum kapılarını taraftarlara açmaya hazırlanıyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İngiltere'de 'normal hayat'a dönme çalışmaları başladı. Britanya Başbakanı <strong>Boris Johnson</strong>, çalışmalar arasında taraftarların stadyuma dönüşünün de olduğunu açıkladı.</p>\n<p>Johnson yaptığı açıklamada, "Ekim ayında yeterli güvenlik tedbirleri alınması halinde futbol taraftarlarını stadyumlara almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.</p>\n<p>Yüzde 40 kapasite ile açılması planlanan stadyumlarda, taraftarların çapraz oturma düzeninde yer alması ve mücadeleyi maskeyle seyretmesi düşünülüyor.</p>\n<div class="article-container clearfix">\n<div class="body">\n<p>Taraftarların stadyuma geliş gelişleri konusunda endişeler olsa da statlara geri dönüş, düşük gelirli ligler için hayati bir önem taşıyor. </p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>