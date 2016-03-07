İngiltere, Slaven Bilic'i konuşuyor

West Ham United'ı çalıştıran Slaven Bilic'in, bu sezon ortaya koyduğu performans sayesinde sözleşmesinin bitimine 2 yıldan fazla süre olmasına karşın kontrat uzatma teklifi aldığı iddia edildi.

Premier Lig'de menajer olarak ilk sezonunda başarılı bir grafik çizen, güçlü rakipleri Arsenal, Manchester City ve Tottenham'ı yenerek alkış alan Slaven Bilic , bu hafta sonu oynanan karşılaşmada da Everton deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmayı başardı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Sercan Sapanatan'ın haberine göre, İngiliz basını, Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini alarak 49 puana yükselen ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren Hırvat teknik adama, West Ham yönetimi tarafından 3 yıl sözleşme uzatma teklifi yapılacağını yazdı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiliz kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 47 yaşındaki Bilic'e, maddi yönden de iyileştirilmiş bir şekilde 2021 yılına kadar sürecek bir kontrat önerileceği ileri sürüldü.