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Dünya

İngiltere, ‘Skripalleri zehirleyen sinir gazı Rusya'dan geldi' ifadesini içeren tweetini sildi

Silinen tweette Skripal ve kızının maruz kaldığı sinir gazının Rusya'dan geldiğini iddia ediliyordu

05 Nisan 2018 00:48

İngiltere Dışişleri Bakanlığı,  eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesi ile ilgili 22 Mart'ta  “Port Down laboratuvarındaki dünyanın önde gelen uzmanlarının yaptığı incelemeler askeri bir sinir gazı olan Noviçok’un Rusya’da üretildiğini ortaya koydu" ifadelerinin yer aldığı tweeti sildi.

Sputnik’in haberine göre, İngiltere’de yaşayan eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal’ın zehirlenmesinden kullanılan sinir gazının Rusya’dan geldiği ispatlanamadı. Dün açıklama yapan Porton Down Laboratuvarı Başkanı Gary Aitkenhead, sinir gazının menşeini belirleyemediklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından 22 Mart günü paylaşılan ve sinir gazının Rusya’dan geldiğini savunan tweeti silindi. Silinen tweette, “Port Down laboratuvarındaki dünyanın önde gelen uzmanlarının yaptığı incelemeler askeri bir sinir gazı olan Noviçok’un Rusya’da üretildiğini ortaya koydu. Porton Down Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nde (OPCW) kayıtlı ve yetkili bir laboratuvar” ifadeleri yer alıyordu.

 


 

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