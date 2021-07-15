İngiltere, seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi 'kırmızı listede' tuttu

İngiltere, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında seyahat kısıtlamalarının belirlendiği listede Türkiye'yi kırmızı listede tuttu. Buna göre Türkiye'den ülkeye gelenler 10 boyunca bedelini kendilerinin ödediği otellerde karantinada kalacak.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Düzenlemeye göre kırmızı, sarı ve yeşil olarak gruplandırılan listede her üç haftada bir yapılan rutin güncelleme çarşamba akşamı Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Buna göre sarı listede bulunan Bulgaristan, Hırvatistan, Hong Kong ve Tayvan yeşil listeye alınırken, yeşil listede bulunan İspanya'nın gözde turizm beldesi Balear Adaları sarı listeye alındı.

Yeşil listede bulunan İsrail ile Portekiz'in Madeira adaları için ise sarıya geçme riski altında bulunduğu notu düşürülerek izleme listesine konuldu.

Sarı listede bulunan dört ülke kırmızı listeye alındı. Bu ülkeler Küba, Endonezya, Myanmar ve Sierra Leone olarak sıralandı.

12 Mayıs tarihinde bu yana kırmızı listede yer alan Türkiye için liste değişikliğinin yapılmaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Kırmızı liste ve sarı liste ne demek?

İngiltere'ye kırmızı listeden gelenlerin 10 gün süreyle masrafları seyahat edenler tarafından karşılanmak üzere otelde karantina kalması zorunluluğu bulunuyor. Yalnızca İngiliz vatandaşı olan veya İngiltere'de oturum izni bulunanların ülkeye girişine izin veriliyor.

Sarı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye seyahatlerde ise iki doz Covid-19 aşısı olanlar ve çocukları herhangi bir karantina kuralına tabi olmadan ülkeye giriş yapabiliyor. Tam doz aşısı olmayanların ise evlerinde 10 gün süreyle kendilerini izole etmeleri zorunluluğu bulunuyor.

Hem kırmızı hem de sarı listeden seyahat edenlerin bazı sürelerle hükümetin onay verdiği laboratuvarlardan PCR test sonucu sunması bekleniyor.

Yeşil listede ise yine bazı sürelerde PCR testi isteniyor ancak test sonucu pozitif çıkmadığı sürece herhangi bir karantina ya da izolasyon zorunluluğu bulunmuyor.