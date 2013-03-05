İngiltere sağlıkta Avrupa'nın gerisinde

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere sağlık sistemi diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde.

Sağlık Bakanlığı'nın Kamu Sağlığı birimi tarafından yürütülen bir araştırma, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında, İngiltere'de kalp krizi gibi çeşitli hastalıklardan kaynaklı ölüm oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Daily Telegraph gazetesine göre, İngiltere sağlık sistemi, bütçesi son 20 yılda üç katına çıkmış olmasına rağmen diğer ülkelerde alınan ilerlemeleri yakalayamıyor.

Gazete araştırmayı yapan yetkililerinin bunun İngiltere'ye hastalıkların önlenmesi ve erken tedavi konusunda daha fazla ilerleme sağlanması için bir uyarı olması gerektiğini söylediğini aktarıyor.

Times gazetesi de İngiltere sağlık sisteminden kaynaklanan yetersizliklerin her yıl 30,000 kişinin hayatına malolduğunu yazıyor.

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın açıklamalarına yer veren gazete sağlık kurumlarının teşhis ve tedavideki yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda kişinin önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Haberde Sağlık Bakanlığı'nın "İngiltere sağlık sistemi İsveç'inki kadar iyi olsaydı 30,000 erken ölümün önlenebileceği" açıklamasına yer veriliyor.