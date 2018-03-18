İngiltere: Rusya'ya karşı atılacak adımları en kısa zamanda belirleyeceğiz

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’nın 23 İngiliz diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan edilerek sınır dışı etme kararına yanıt olarak Moskova’ya karşı atılacak adımların en kısa zamanda belirleneceğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, May, Londra’da bugün yaptığı konuşmada, “(Uluslararası) müttefiklerimiz ve partnerlerimizle birlikte önümüzdeki günlerde (Rusya’ya karşı) atılacak adımlarımızı inceleyeceğiz” dedi.

Rusya’nın Birleşik Krallık topraklarında insanların yaşamını tehdit etmesine İngiltere’nin tahammül etmeyeceğini söyleyen May, “Bugün Rus halkıyla herhangi bir ihtilafımızın olmadığını yineliyorum. Bu ülke birçok Rus için evleri oldu ve yasalarımıza uyan, toplumumuzun gelişimine katkıda bulunan herkesi ağırlamaktan memnun olacağız. Fakat Rus yönetiminden İngiliz vatandaşlarına ve topraklarımızdaki diğer kişilere gelen tehdide asla tahammülümü olmayacak” diye konuştu.