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Dünya

İngiltere resesyondan 'kılpayı' çıktı

İngiltere'de bugün yayınlanan resmi rakamlar ülke ekonomisinin 2009'un son çeyreğinde resesyondan çıktığını gösterdi.

26 Ocak 2010 02:00

 T24- İngiltere'de bugün yayınlanan resmi rakamlar ülke ekonomisinin 2009'un son çeyreğinde resesyondan çıktığını gösterdi.


Ekonomideki büyüme yüzde 0,1 gibi düşük bir oranla, beklentilerin altında kaldı. İngiltere ekonomisi arka arkaya tam altı çeyrek dönemdir küçülme sergilemiş, ekonomi yüzde 6 oranında gerilemişti. Bu durum 1955'ten bu yana ekonomide en uzun gerileme dönemini oluşturuyordu.

Ayrıca, İngiltere resesyondan çıkmak konusunda pek çok büyük ekonominin ve Avrupa'nın gerisinde kalmıştı. Avrupa'nın diğer büyükleri Almanya ve Fransa, geçen yaz, ABD ve Japonya da geçen yıl resesyondan çıktıklarını ilan etti.

İngiltere'de ise resesyon, 2008'in Nisan- Haziran aralığında başlamıştı.



Büyüme yüzde 0,1


Ancak son haftalarda ekonomi olumlu sinyaller vermeye başladı. Geçen hafta İngiltere'de işsizlik oranlarının 18 aydır ilk kez düştüğü açıklanmıştı.


Bununla birlikte kaydedilen büyüme oranı yüzde 0,1 ile, umulanın altında kaldı. Uzmanlar yüzde 0,4 gibi bir oran bekliyorlardı. Bu nedenle açıklama ardından sterlin değer kaybetti, devlet tahvillerinin faizleri arttı.İstatistiklerin yeniden eksiye düşmesi ciddi bir kaygı olarak dile getiriliyor.


Ekonominin toparlanması önümüzdeki haftalarda genel seçim tarihini ilan etmesi beklenen İşçi Partisi açısından hayati önem taşıyor. Ekonomiyi şu ana dek en güçlü olduğu alan olarak ifade eden Başbakan Gordon Brown'un seçmenlere ekonomide olumlu değişim yaratabildiğini kanıtlayabilmesi gerekiyor. Bugün açıklanan rakamlar, ülkede üretimin geçen yıla göre yüzde 3,2 azaldığını, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) ise 2009'da yüzde 4,8'lik rekor bir azalma kaydettiğini gösteriyor.

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