İngiltere resesyondan çıkıyor

İngiltere Sanayi Odası (CBI), ülkenin resesyondan 3. çeyrekte muhtemelen çıkabileceğini ancak, toparlanmanın 2010 yılında yavaş yavaş olacağını tahmin ediyor.



Odanın tahminlerine göre İngiliz ekonomisi, Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0.3, 4'üncü çeyrekte ise yüzde 0.4 büyüyecek.



Oda Direktörü Richard Lambert, bu çeyrekteki büyümenin resesyonun sona erdiğini işaret etse de ülkede güç koşulların bir süre daha devam edeceğini, talep büyümesinin nereden geleceğini görmenin zor olduğunu söyledi.



Son 5 çeyrekte İngiltere ekonomisi yüzde 5.5 ile son 30 yılın en büyük daralmasını yaşadı.



İşsizlik 3 milyona yaklaşacak



Sanayi Odası'na göre, geçen yıl yüzde 4.3 küçülen İngiltere ekonomisi, 2010 yılının ilk çeyreğinde sadece yüzde 0.1, ikinci çeyrekte ise yüzde 0.3 büyüyecek. 2010 yılı genelinde ise ekonominin yüzde 0.9 büyümesi bekleniyor.



Oda, ihracatçıların zayıf sterlin kurundan faydalandıklarını ancak, hanehalkı tüketiminin iş kayıpları ve ücretlerin zayıf büyümesi nedeniyle kısıtlanabileceği uyarısında bulundu. Sanayi Odası'nın tahminlerine göre, gelecek yıl ortasına kadar işsizlik oranı 3 milyona yaklaşacak.