İngiltere Prensesi'nin kuzeni striptiz yaptı

T24 - İngiltere Prensi Willaim'ın eşi Kate Middleton'ın kuzeni Katrina Darling New York'ta bir barda striptiz dansı yaptı.

Gazeteport'un haberine göre, üzerine İngiltere bayrağı iliştirilmiş kırmızı bir elbise giyen Katrina Darling seksi dansı ile herkesi kendine hayran bıraktı. Başına kraliçelerin giydiği tacı takan Katrina Darling "Tanrı Kraliçe'yi Korusun" şovunda büyük beğeni topladı. Kate and Pippa Middleton'ın anne tarafından akrabası olan Katrina Darling'in bu dansına prens ve prensesin ne yorum yapacağı merak ediliyor.