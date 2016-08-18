"İngiltere Premier Ligi yayını için en istekli aday D-Smart; sürpriz isim Acun mu?"

Katarlı beIN SPORTS tarafından satın alınan Digiturk’ün İngiltere Premier Ligi maçlarını yayınlama konusunda henüz anlaşamadığı belirtildi. Katarlı şirketin, Digitürk'ün piyasaya olan borçlarının vergi affı içine girmesini beklediği ileri sürüldü. Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Premier Ligi'nin Türkiye yayını için taliplerinin çok olduğunu belirtirek "Beklediğim gibi D-Smart taliplerin başında geliyor. Bir de sürpriz isim olduğu söyleniyor. Yoksa Acun mu?" ifadelerini kullandı.

Sina Koloğlu'nun Milliyet gazetesinin bugünkü (18 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "'Behzat Ç.' hangi kanalda?" başlıklı yazısı şöyle:

Birgün Gazetesi’nde yer alan ‘Behzat Ç. ocak ayında başlayacak’ haberi dizi sektörünü hareketlendirdi. Dizinin yeniden aynı ekiple sahalara dönmesi heyecan yarattı. Biraz farklı bir ortamda olacak ama söyleyeyim; internet ortamında. Peki kim aldı? blutv. Yani Doğan Grubu’nun internet bağlantısıyla bilgisayar tablet mobil cihazlar üzerinden canlı TV yayını. Neden ekran değil? Çünkü, sansür istenmiyor. Bir nebze özgürlük diyelim! Benim duyduğum ekip aynı.

İngiltere Premier Ligi kimde?

Digiturk’ün Seri A ve Premier Ligi yayınlamayacağı yazın başından belli gibiydi. Peki neden böyle oldu? TMSF Katarlı beIN SPORTS ile anlaştığını ve Digiturk satışının gerçekleştirdiğini duyurdu. Ama pürüzler aslında bitmemişti. Kulağıma gelen Katarlılar Digiturk’ün piyasaya olan borçlarının vergi affı içine girmesini istiyorlarmış. Digiturk kulüplere olan borcunu da ödeyememiş araya Türkiye Futbol Federasyonu girmişti. Yani ortada hâlâ bir sorun var. Çok kıymetli bir lig ve mutlaka alıcısı olacaktı. Peki kim istekli? Beklediğim gibi D-Smart taliplerin başında geliyor. Bir de sürpriz isim olduğu söyleniyor. Yoksa Acun mu?

Bir başka seçenek

Premier Lig Türkiye yayın hakkını elinde bulunduran Saran Group’un kendi internet yayınlarından maçı verme durumu da söz konusu. YouTube üzerinden yayın yapan Ajansspor, bu yayınlar için devreye girebilir.

Yazın iyisi

Şu sıralar ‘Gülümse Yeter’ bizim ev ahalisinin radarında. Dizilerde amaç hem romantik hem komik olmaksa komik olma tarafında tatmin etti. Gül ve Kemal çiftinin olduğu bölümler tempoyu düşürüyor. Buraya bir çözüm şart. Ufak rollerin bir diziyi götürmesinde ne kadar önemli olduğunun örneklerini de gördük. Mesela son bölümde Kemal’e aşık olan Melahat teyzenin sahnesi. Yine sözde aklını yitiren Lütfü’ye bakmak için eve gelen akıl doktoru Ali İhsan karakterinin hali. Hikayenin gidişi de sıralı sürprizleriyle şimdilik tıkanmadan ilerliyor. Aslı Bekiroğlu’nun Yasemin karakteri bana ilginç geliyor mesela. Ekrandaki romantik komik kızlardan farklı.

"Cinayeti işlemek"

Bu söz ev ahalisinden geldi ‘Kanıt: Ateş Üstünde’yi izlerken. Ana ekip tamam. Kaan başta olmak üzere Ozan ve Tolga. Hatta ev ahalisi Başak Güröz’ü (Asya) beğendi. Aksiyon sahnesinde koşmaya çalışırken görünce; “Nerede Jamie Alexander?” diye sordular. Şu sıralar Blindspot izleniyor yeni keşfedildi. Gelelim diziye; aksiyon sahnelerinin dermanı yok. Cinayeti işleyen oyuncu kadrosuna özen gösterilmemiş. “Cinayeti güzel işlemek” sözü de zaten bunun üzerine söylendi.