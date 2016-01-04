"İngiltere Parlamentosu'nun tuvaletlerinde kokain bulundu" iddiası

İngiltere Parlamentosu’nu teftişe gelen müfettişlerin milletvekillerinin kullandıkları tuvaletlerde bulduğu beyaz toz izinin kokain olduğu öne sürüldü.

Hürriyet’in Daily Star Sunday’e dayandırdığı habere göre, Westminster’da bulunan parlamento binasını kontrol etmeye gelen müfettişler, milletvekillerinin kullandığı tuvalette beyaz toz izlerine rastladı. Yapılan araştırmada parlamento binasındaki klozetler, tuvalet kağıdı ruloları, ve tuvalette bulunan tüm eşyaların yüzeyleri incelendi.

Ziyaretçi tuvaletlerinde de uyuşturucu izi

Müfettişler, Avam kamarasının hemen yanında bulunan erkekler tuvaletine girerek raflar üzerinden örnekler aldı. Bunun dışında parlamentoyu ziyarete gelenlerin kullandığı tuvaletlerden alınan örneklerde de uyuşturucu izine rastlandı.

Özel bezler kullanarak tuvalet kağıtlarındaki tozun uyuşturucu maddesi olduğu tespit edildi. Uyuşturucu testinde kullanılan ıslak mendiller 'kobalt tiyosiyanat' denilen bir kimyasal madde içeriyor ve kokainle temas ettiği anda ‘mavi’ renge dönüşüyor.

Yüzde 95 oranında doğru sonuç

Uyuşturucu testleri yapan şirketin sahibi Dave Riggs, “Testlerden yüzde 95- 98 oranında doğru sonuçlar alıyoruz. Polise, cezaevlerine ve gümrüklere de tedarik ediyoruz” dedi.

Adı açıklanmayan eski bir Emniyet Müdürü ise, “Eğer milletvekilleri kokain kullanıyorsa bunun anlamı şimdiye kadar uyuşturucu kullanımına karşı yürüttüğümüz tüm politikaların iki yüzlülüğünü gösterir” dedi.

Avam Kamarası sözcüsü ise parlamento tuvaletlerini kullananların uygun olmayan davranışlar sergileyebileceğini belirterek, parlamentonun halka açık bir yer olduğunu ve her yıl milyonlarca ziyaretçinin geldiğini ve gelenlerin dolayısıyla tüm hizmetlerden yararlandığını söyledi.

Kokain kullanan Lord istifa etmişti

Bundan 5 ay öncesinde ise Lordlar Kamarası yardımcı konuşmacısı Lord Sewel hakkında kokain kullanımı ve Asyalı hayat kadınlarıyla birlikte olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

The Sun gazetesinde çıkan görüntülerden sonra Lord Sewel, istifa etmek durumunda kalmıştı.