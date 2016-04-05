İngiltere Parlamentosu'ndan hükümete 'insan hakları' eleştirisi

İngiltere Parlamentosu hükümeti, "insan haklarının önemini azalttığı algısı yarattığı" gerekçesiyle eleştirdi. Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın Dış İlişkiler Komitesi hükümetin, özellikle Çin, Mısır ve Suudi Arabistan'a yönelik dış politikasında eksikler olduğunu vurguladı.

Bu noktada hükümete yöneltilen eleştirilerin başında, bakanların ticaret ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine daha fazla önem vermeleri geliyor.

İngiltere'de, Avam Kamarası'nın üyeleri, Lordlar Kamarası'nın aksine doğrudan halk tarafından seçiliyor.

Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'nin üyelerinden çoğunu ise iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekilleri oluşturuyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Tobias Ellwood ise geçen yıl yaptığı bir konuşmada, "insan haklarının bakanlığın öncelikleri arasında olmadığını" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hammond'dan eleştirilere ret

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ise Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'nin suçlamasını reddetti.

Philip Hammond, "İnsan haklarını geliştirmek, dünyanın her yerinde İngiliz diplomatların görevidir" dedi.

Hammond ayrıca İngiltere'nin 40'ın üstünde ülkede insan hakları alanında 75'ten fazla projeyi desteklediğini ve bu projelerin finansmanı için tahsis ettiği fonu 10 milyon sterline (yaklaşık 13 milyon euro) çıkardığını belirtti.