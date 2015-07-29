İngiltere parlamentosundaki bilgisayarlardan 250.000 kez porno sitelere girildi

İngiliz Daily Express gazetesi, geçen yıl İngiltere parlamentosunun bilgisayar ağından 247 bin kez porno sitelerine girildiğini yazdı.

Sputnuknews'de yer alan habere göre, gazetenin bilgi özgürlüğü yasası kapsamında edindiği belgeler, pornografik olarak sınıflandırılan sitelere en sık girişin nisandaki parlamento tatilinde yapıldığı ortaya çıkardıı.

Haberde, İngiliz parlamentosunun bilgisayarlarından porno siteler nisan ayında günde 1.300 kez ziyaret edilirken, 2013'te de pornografik içerikli sitelere 350 bin kez girildiği belirtildi.

İngiliz Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Jonathan Isaby ortaya çıkan rakamı 'şoke edici' bulduğunu söylese de, bu 'ziyaretlerden' bazılarının kullanıcıların kontrolünde olmayan pop-up pencerelerinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, 2013 yılında, pornografik içeriklerin 'internetin en karanlık köşelerinde gizleniyor olsalar bile' bloke edileceğini söylemişti. Cameron, Temmuz ayında yaptığı açıklamada da, Birleşik Krallık’ta bulunan evlerin birçoğunda pornografinin internet sağlayıcıları tarafından engelleneceğini, bu tarz siteleri kullanmak isteyen kişilerin talepte bulunması gerektiğini açıklamıştı.