T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere parlamentosundaki bilgisayarlardan 250.000 kez porno sitelere girildi

İngiltere Başbakanı, pornografik içeriklerin 'internetin en karanlık köşelerinde gizleniyor olsalar bile' bloke edileceğini söylemişti

29 Temmuz 2015 22:49

İngiliz Daily Express gazetesi, geçen yıl İngiltere parlamentosunun bilgisayar ağından 247 bin kez porno sitelerine girildiğini yazdı.

Sputnuknews'de yer alan habere göre, gazetenin bilgi özgürlüğü yasası kapsamında edindiği belgeler, pornografik olarak sınıflandırılan sitelere en sık girişin nisandaki parlamento tatilinde yapıldığı ortaya çıkardıı.

Haberde, İngiliz parlamentosunun bilgisayarlarından porno siteler nisan ayında günde 1.300 kez ziyaret edilirken, 2013'te de pornografik içerikli sitelere 350 bin kez girildiği belirtildi.

İngiliz Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Jonathan Isaby ortaya çıkan rakamı 'şoke edici' bulduğunu söylese de, bu 'ziyaretlerden' bazılarının kullanıcıların kontrolünde olmayan pop-up pencerelerinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, 2013 yılında, pornografik içeriklerin 'internetin en karanlık köşelerinde gizleniyor olsalar bile' bloke edileceğini söylemişti. Cameron, Temmuz ayında yaptığı açıklamada da, Birleşik Krallık’ta bulunan evlerin birçoğunda pornografinin internet sağlayıcıları tarafından engelleneceğini, bu tarz siteleri kullanmak isteyen kişilerin talepte bulunması gerektiğini açıklamıştı.

ETİKETLER

ingiltere parlamentosuporno sitelere girişdavid cameron

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24