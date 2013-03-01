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Dünya

İngiltere Parlamentosu 'Kürt Soykırımı'nı tanıdı

Irak’ta Saddam Hüseyin rejiminin 1988’de Kürtleri hedef alan Enfal katliamını İngiltere 'soykırım' olarak tanıdı

01 Mart 2013 21:34

Irak’ta Saddam Hüseyin yönetimi döneminde Kürtlere yönelik gerçekleştirilen Enfal katliamıyla ilgili karar oy birliğiyle alındı. Kararda, 1988 yılında Baas yönetimi tarafından Kürtleri hedef alan katliamda 200 bine yakın kişinin öldüğü ve bunun bir soykırım olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin açıklama yaparak kararı memnuniyetle karşıladığını belirtildi. 

Kararın alınması yönünde çalışmalar yürüten İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jeremy Corbyn, bu kararın alınmasının alınmasının uzun bir zaman aldığını belirtti ve İngilitere’nin İran-Irak savaşı döneminde Irak’a verdiği desteğe vurgu yaptı.

Corbyn, o dönemdeki siyasi ve ekonomik çıkarları nedeniyle İngiltere’nin İran karşısında Irak’ı desteklediğini ve bunun ülke politikalarını ‘körleştirdiğini’ belirtti.

İşçi Partili milletvekili bu yüzden İngiltere’nin söz konusu dönemle ilgili özeleştirel bir konumda olması gerektiğini söyledi.

Daha önce İsveç ve Norveç de Irak’taki katliamı soykırım olarak tanımıştı. Baas yönetiminin 23 Şubat 1988’de Süleymaniye’den başlayıp 6 Eylül 1988’de Zaho’da sona erdirdiği Enfal hareketinde 180 binden fazla kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor.

 

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