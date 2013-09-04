İngiltere parlamento binasından 300 bin kere porno sitelere girilmiş

Geçen yıl İngiltere Parlamentosu’ndan tam 300 bin kez porno sitelerine giriş yapıldığı ortaya çıktı.

Huffington Post’un haberine göre, bilgi edinme özgürlüğü yasası çerçevesinde sorulan bir soruya cevap veren İngiltere Parlamentosu Bilgi Teknolojileri Dairesi geçtiğimiz yıl içinde parlamento binasından tam 300 bin kez porno sitelerine girildiğini açıkladı.

Daire, porno sitelerine giriş sayısının tüm binayı kapsadığını belirterek, girenlerin hem parlamenterler hem de personel olduğunu kaydetti.

Dairenin açıklamasına göre porno sitelerine en fazla giriş 114 bin 884 kere ile geçen yılın Kasım ayında yapıldı. 2013’ün Nisan ayında ise 55 bin 552 giriş yapıldı

En az girişin ise 2013’ün Şubat ayında olması dikkat çekti. Bu tarihte porno sitelerine sadece 15 defa girildiği belirlendi.

Daire bu tuhaflığın nedenini araştırırken, İngiltere Vergi Ödeyenler Derneği, İngiliz Parlamentosu’nun görevinin halka hizmet olduğunu belirterek, vergilerinin görev dışı amaçlarla harcanmasını kabul edemeyeceklerini bildirdi.