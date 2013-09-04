T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere parlamento binasından 300 bin kere porno sitelere girilmiş

Porno sitelerine giriş sayısının tüm binayı kapsadığı, girenlerin hem parlamenterler hem de personel olduğunu belirtildi

04 Eylül 2013 15:24

Geçen yıl İngiltere Parlamentosu’ndan tam 300 bin kez porno sitelerine giriş yapıldığı ortaya çıktı.

Huffington Post’un haberine göre, bilgi edinme özgürlüğü yasası çerçevesinde sorulan bir soruya cevap veren İngiltere Parlamentosu Bilgi Teknolojileri Dairesi geçtiğimiz yıl içinde parlamento binasından tam 300 bin kez porno sitelerine girildiğini açıkladı.

Daire, porno sitelerine giriş sayısının tüm binayı kapsadığını belirterek, girenlerin hem parlamenterler hem de personel olduğunu kaydetti.

Dairenin açıklamasına göre porno sitelerine en fazla giriş 114 bin 884 kere ile geçen yılın Kasım ayında yapıldı.  2013’ün Nisan ayında ise 55 bin 552 giriş yapıldı

En az girişin ise 2013’ün Şubat ayında olması dikkat çekti. Bu tarihte porno sitelerine sadece 15 defa girildiği belirlendi.

Daire bu tuhaflığın nedenini araştırırken, İngiltere Vergi Ödeyenler Derneği, İngiliz Parlamentosu’nun görevinin halka hizmet olduğunu belirterek, vergilerinin görev dışı amaçlarla harcanmasını kabul edemeyeceklerini bildirdi.

ETİKETLER

ingiltereparlamentoporno

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24