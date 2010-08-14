İngiltere orduyu küçültüyor

T24 - İngiltere Savunma Bakanlığı, bakanlığın sivil personeli ile silahlı kuvvetlerde önemli oranda indirime gitmeye hazırlanıyor.

Bütçedeki kesintiler ışığında Savunma Bakanlığı'nda yapılacak reformlar arasında, askeri komutanların yetkilerinin arttırılması gibi köklü değişiklikler de yer alacak. Böylece merkezde toplanan yetkilerin azaltılması hedefleniyor.

Savunma Bakanı Liam Fox, 10 yıla yayılan bir dönemde, bakanlığın karşılığı olmayan 37 milyar sterlinlik masrafa girdiğini belirtti ve önceki İşçi Partisi hükümetini, nasıl kaynak bulunacağını düşünmeden teçhizat ısmarlamakla suçladı.

İngiltere hükümeti bir süredir stratejik savunma ve güvenlik politikasını gözden geçiriyor. Bu çerçevede askeri teçhizat ve üniformalı personel sayısının azaltılması zaten bekleniyordu.

Ancak Savunma Bakanı Liam Fox, personel sayısında yapılacak kesintinin, bakanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunları aşmak için yeterli olmadığını söyledi.

21. yüzyıl vizyonu

Fox, savunma alanında yürütülen ve Ekim ayında sona erecek gözden geçirmenin "Soğuk Savaş dönemi sayfasını kapatacağını" ve "İngiltere'yi 21. yüzyıla hazırlayacağını" savundu.

Ordu son yıllarda pek çok aktif görev üstlenmek durumunda kaldı

Bakan, tehdit algılamalarının Soğuk Savaş'ı değil günümüzü yansıtması gerektiğini belirtmekle beraber, İngiltere'nin nükleer silahlarını yenileme programını sürdüreceğini duyurdu.

Hükümetin küçük ortağı Liberal Demokratlar seçim kampanyasında yenileme planlarından vazgeçilmesini istiyordu.

Fox, bakanlıkta yapmayı düşündüğü reformlar çerçevesinde bürokrasiyi de azaltmayı amaçlıyor.

Savunma Bakanı, muhalefette bulunduğu dönemlerde, sadece 100.000 askeri olan bir orduya karşılık bakanlıkta 85.000 sivil personel bulunmasını eleştirmiş ve bakanlığın masraflarını yüzde 25 azaltmak istediğini söylemişti.

Askerlere daha çok yetki

Fox'un ilk işaretlerini verdiği reformlar, Savunma Bakanlığı'nın Politika ve Strateji, Silahlı Kuvvetler, Levazım ve Gayrımenkuller başlıkları altında yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

Değişikleri denetlemek için ayrıca bir de Savunma Reformu Birimi oluşturulacak.

Savunma Reformu Birimi, askeri yetkililerle birlikte Silahlı Kuvvetler'in kendi kendisini yönetebilmesi için askeri komutanlara daha fazla yetki verilmesinin yollarını araştıracak.

Planlar arasında komuta kademelerindeki üst düzey subayların sayısının da azaltılması hedefleniyor.

ABD de geçtiğimiz günlerde benzer bir plan açıklamıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçesi 36.9 milyar sterlin tutarında. Bakanlıkların bütçesinde yapılması planlanan kesintiler uyarınca, Savunma Bakanlığı bütçesinin de yüzde 10 ila yüzde 20 dolaylarında azaltılması bekleniyor.