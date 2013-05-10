İngiltere: Muhalifler kimyasal silah kullanmadı

İngiltere, Suriye'de Esad rejimine karşı mücadele eden muhalif güçlerin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiların yanlış olduğunu savundu. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, BM'nin aksine 'muhaliflerin kimyasal silah kullandığına dair delil bulunmadığı' ifade edildi.



İngiltere, iki yılı aşkın bir süredir Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı mücadele veren muhalifleri savundu. Başbakan David Cameron'ın bir sözcüsü, 'ellerinde muhaliflerin kimyasal silah kullandığına dair bir delil bulunmadığını' belirtti.

BM yetkilisi Carla del Ponte, bu hafta başında yaptığı açıklamada, muhaliflerin sinir gazı (sarin) kullandığına dair bulgulara ulaştıklarını açıklamıştı.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Del Ponte, 'Suriye'deki şiddet olaylarına maruz kalanların ifadelerinden yola çıkarak muhaliflerin sinir gazı kullanıyor olabileceğini' belirtmiş ancak somut şüphelerin henüz kanıtlarla desteklenmediğini belirtmişti.

Muhaliflerin kullanımı BM tarafından yasak olan sarin gazı kullandığına yönelik soruları yanıtlayan Cameron'ın sözcüsü, "Yaptığımız değerlendirme, Suriye'de kullanılan kimyasalların rejime ait olduğunu gösteriyor. Muhaliflerin kimyasal silah kullandığına dair elimizde delil bulunmuyor" dedi.

BM, Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin kimyasal silah kullandığına dair bir bilgi bulunmadığını belirtmişti.