İngiltere Milli Takımı'na Rusya için 'Wi-Fi' uyarısı

İngiltere Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik ekibini 2018'de Rusya oynanacak Dünya Kupası sırasında otellerde ve kamusal alanlarda Wi-Fi kullanmamaları yönünde uyardı.

NTV Spor'da yer alan habere göre İngiliz Federasyonu, kişisel bilgiler kadar tıbbi kayıtlar, takım ve taktik bilgilerinin de hacker'ların eline geçmesinden endişe ediyor. İngiltere Milli Takımı'nın futbolcuları ve teknik ekibi gelecek yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası sırasında otellerde ve diğer halka açık alanlarda wi-fi kullanmamaları, internet bağlantıları sırasında güvenlik konusuna dikkat etmeleri için uyarıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, kişisel veriler dışında, takımla ilgili sakatlık, taktik, analiz ve 11 seçimi gibi bilgilerin de hacker'ların eline geçebileceğinden endişe ediyor. Rus hacker grubu Fancy Bears, geçen ay futbolda yasak madde kullanım bilgilerini ele geçirip yayınlamıştı. Rus hacker grubu, 2015'te 160, 2016'da 200 futbolcunun doping testlerini geçemediğini ileri sürmüştü.

FIFA'ya resmi başvuru

İngiltere Futbol Federasyonu, IT güvenliği hakkında FIFA'ya da resmi bir yazıyla başvurdu ve Fancy Bears'in ele geçirdiğini öne sürdüğü bilgiler sebebiyle güvenlik endişelerinin arttığını dile getirdi. FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde F Grubu'nda yer alan İngiltere, Ekim ayındaki son iki maça Slovakya'nın 5 puan önünde büyük avantajla giriyor.