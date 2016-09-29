İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Allardyce'ı işinden eden rüşvet skandalı Hasselbaink'e sıçradı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın rüşvet alırken yakalanmasının ardından, bu kez de Queens Park Rangers kulübünün teknik patronu Jimmy Floyd Hasselbaink ve iki yardımcısı ile Leeds United'ın sahibi Massimo Cellino aynı şekilde yakalandı.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, kendilerini Uzak Doğulu iş adamları olarak tanıtan muhabirleriyle rüşvet pazarlığı yapan Championship takımlarından Queens Park Rangers'ın teknik direktörü Jimmy Floyd Hasselbaink, Barnsley yardımcı antrenörü Tommy Wright ve Leeds United'ın İtalyan sahibi Massimo Cellino'nun görüntüleriniinternet sitesinden yayınladı.

Kariyerinde bir dönem Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de formasını giyen 44 yaşındaki Hasselbaink, bu ay başında gazete muhabirleriyle başkent Londra'da yaptığı toplantıda, Queens Park Rangers'a futbolcu satmak isteyen bir menajerlik firmasından 55 bin sterlin isterken görüntülendi.

Firma temsilcisi gibi davranan muhabirin 35-40 bin sterlinlik teklifini, "Beni mutlu etmeyi dene." diyerek 55 bin sterline çıkaran Hasselbaink, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yazılı açıklama yaparak "hiçbir yanlış eylemde bulunmadığını" savunurken, Londra ekibi teknik direktör Hasselbaink hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Gazete tarafından yayınlanan bir başka gizli çekimde, Championship ekibi Barnsley'nin yardımcı antrenörü Tommy Wright (üstte), transferlerde yardımcı olma sözünü verdiği ağustos ayındaki toplantıda 5 bin sterlin para alırken görüntülendi. Bu gelişmenin ardından kulüp, 50 yaşındaki antrenörün görevine son verdi.

İngiliz gazetesinin sitesinden paylaştığı üçüncü gizli çekimde ise Leeds United'ın İtalyan sahibi Massimo Cellino'nun (üstte), muhataplarına kulübün yüzde 20'lik hisselerini satmayı, bunun karşılığında gelecekteki transferlerden pay vermeyi teklif ettiği görülüyor.

Adı daha önce bir transfer sırasında yapılan 185 bin sterlinlik usulsüz ödemeye de karışan 60 yaşındaki Cellino, 24 yılda 44 teknik direktörle çalıştı.