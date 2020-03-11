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Britanya Merkez Bankası'ndan Koronavirüs indirimi

11 Mart 2020 10:57

ABD Merkez Bankası'nın ardından Britanya Merkez Bankası da Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için faiz indirimine gitti

Britanya Merkez Bankası (BOE) Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e indirdi. BOE, küçük ölçekli işletmeler için uzun vadeli kaynak sağlayacağını da açıkladı.

3 Mart'ta ABD Merkez Bankası (Fed),18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden politika faizini 50 baz puan indirmişti. Fed, indirime gerekçe olarak ekonomik aktivitenin Koronavirüs nedeniyle risk altında olmasını göstermişti. 

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