İngiltere Merkez Bankası 7 yıl sonra faiz indirdi

İngiltere Merkez Bankası 7 yıldır ilk kez faiz indirimine giderek faiz oranını yüzde 0,5'ten yüzde 0,25'e çekti. Bu, İngiltere'nin tarihindeki gelmiş geçmiş en düşük faiz oranı.

Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ekonominin kötüye gitmesi durumunda, yine faiz indirimine gidilebileceğini açıkladı.

İngiltere'de faiz oranı Mart 2009'dan bu yana yüzde 0,50 oranında tutuluyordu.

Faiz indirimi, Merkez Bankası'nın İngiltere ekonomisini canlandırmak için aldığı 100 milyar sterlinlik bir dizi önlemden biri.

Merkez Bankası ayrıca, 60 milyar sterlin devlet, 10 milyar sterline kadar da şirket tahvili satın alacak.

Bankanın alım satım programı da toplamda 435 milyar sterline yükselmiş oldu.

Büyüme tahminleri düşürüldü

İngiltere Merkez Bankası, bankaların borçlanmalarındaki düşük faizi müşterilerine yansıtmaya teşvik edecek adımlar da atıyor.

Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, bankaların düşük faiz oranlarını müşterilerine yansıtmamak için 'bahaneleri olmadığını', aksini yapanların ise cezalandırılacağını kaydetti.

Carney, "Para Politikası Kurulu ekonominin ihtiyacı olan teşvikin mali sistemden geçerken hafiflememesinde kararlı" dedi.

İngiltere Merkez Bankası ayrıca, büyüme tahmini yapmaya başladığı 1993'ten bu yana tahminlerinde en büyük kesintiyi yapıp 2017 büyüme tahminini Mayıs'ta verilen %2,3 oranından %0,8'e düşürdü.

2018 yılı büyüme tahmini de %2,3'ten %1.8'e çekildi.

Merkez Bankası'nın tahminine göre İngiltere'de işsizlik oranı da gelecek yıl %5,4'e, 2018'de de %5,6'ya çıkacak.