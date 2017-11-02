İngiltere Merkez Bankası 10 yıl sonra ilk kez faiz yükseltti

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini on yıldan uzun süredir ilk kez yükselterek yüzde 0.25\'ten yüzde 0.50\'ye çıkardı.

Böylece, BoE küresel finansal krizin ortaya çıktığı 2007\'den beri faizleri ilk kez artırmış oldu.

BoE\'den yapılan açıklamada, sterlindeki zdeğer kaybı nedeniyle, tüketici fiyatlarının Eylül\'de yıllık yüzde 3.0 ile son beş yılın en yüksek düzeye çıktığı ve Ekim\'de yüzde 3.2\'ye çıkmasının beklendiği belirtildi. BoE, buna karşılık İngiltere\'de işsizlik oranının da 1970\'lerden bu yana en düşük düzeylerde bulunduğuna dikkat çekildi.