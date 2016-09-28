T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere Menajeri Sam Allardyce istifa etti

Futbolcuların temsil haklarının üçüncü şahıslara devrini önleyen kuralların "aşılması" için danışmanlık yapmayı kabul ettiği ve bunun karşılığında yaklaşık yarım milyon dolar ücret istediği ortaya çıkan Sam Allardyce istifa etti.

28 Eylül 2016 13:33

Futbolcuların temsil haklarının üçüncü şahıslara devrini önleyen kuralların "aşılması" için danışmanlık yapmayı kabul ettiği ve bunun karşılığında 400 bin sterlin (yaklaşık yarım milyon dolar) ücret istediği ortaya çıkan İngiltere Milli Takım Menajeri Sam Allardyce istifa etti.

Dün İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan haber sonrası bir açıklama yapan İngiltere Futbol Federasyonu, Sam Allardyce'ın davranışının "yakışıksız" olduğunu vurguladı.

İngiltere Menajeri Sam Allardyce'ın başı dertte

Federasyondan yapılan açıklamada, Sam Allardyce'ın "büyük bir muhakeme hatası" yaptığını kabul ettiği ve özür dilediği belirtildi.

Allardyce ve İngiltere Futbıol Federasyonu arasında varılan anlaşma ile İngiliz teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Sadece 67 gün görevde kalabilen 61 yaşındaki Allardyce, İngiltere milli takımıyla sadece bir resmi maça çıkabildi.

Allardyce yönetiminde İngiltere, ay başında 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere, Pazar günü Malta ile Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Malta karşılaşması dahil dört maçta, İngiltere'nin başında Gareth Southgate olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FutbolcularınSam AllardyceMilli Takım Menajeri Sam AllardyceDaily TelegraphFutbol Federasyonu Sam AllardyceMenajeri Sam AllardyceFutbıol FederasyonuAllardyceDünya KupasıSlovakyaPazarMaltaLondra Wembley StadyumuGareth

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24