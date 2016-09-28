İngiltere Menajeri Sam Allardyce istifa etti

Futbolcuların temsil haklarının üçüncü şahıslara devrini önleyen kuralların "aşılması" için danışmanlık yapmayı kabul ettiği ve bunun karşılığında 400 bin sterlin (yaklaşık yarım milyon dolar) ücret istediği ortaya çıkan İngiltere Milli Takım Menajeri Sam Allardyce istifa etti.

Dün İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan haber sonrası bir açıklama yapan İngiltere Futbol Federasyonu, Sam Allardyce'ın davranışının "yakışıksız" olduğunu vurguladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sam Allardyce'ın "büyük bir muhakeme hatası" yaptığını kabul ettiği ve özür dilediği belirtildi.

Allardyce ve İngiltere Futbıol Federasyonu arasında varılan anlaşma ile İngiliz teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Sadece 67 gün görevde kalabilen 61 yaşındaki Allardyce, İngiltere milli takımıyla sadece bir resmi maça çıkabildi.

Allardyce yönetiminde İngiltere, ay başında 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere, Pazar günü Malta ile Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Malta karşılaşması dahil dört maçta, İngiltere'nin başında Gareth Southgate olacak.