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Yaşam

İngiltere Krallığı'na bir üye daha geliyor; Kate Middleton hamile...

Prens William ve Kate Middleton'ın bebeklerinin olacağı açıklandı

04 Aralık 2012 09:34

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile görkemli bir törenle dünya evine giren Kate Middleton’ın hamile olduğu açıklandı.
 
Prens William ve Kate Middleton'ın bebeklerinin olacağı açıklandı. Daha önce Cambridge Düşesi Middleton’ın yakın arkadaşı Jessica Hay, bir dergiye verdiği röportajda çiftin bebek beklediklerini açıklamıştı.

Dergide yer alan haberde ayrıca, Kate Middleton’ın son zamanlarda aldığı kilolara dikkat çekilmişti.

Prens William ve Kate Middleton, 2011’in Nisan ayında tüm dünyanın izlediği görkemli bir törenle evlenmişti. Çift daha önce basına verdiği röportajlarda, kız ya da erkek far etmeksizin iki çocuk istediklerini belirtmişti.

İkisi de 30 yaşında olan çiftin bebek planlarını, Kraliçe 2.Elizabeth’in Elmas Jübilesi ve Londra’daki Olimpiyat oyunları nedeniyle bu zamana ertelediği iddia ediliyor.

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