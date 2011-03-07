-İNGİLTERE ''KRALİYET DÜĞÜNÜ''NE HAZIRLANIYOR LONDRA (A.A) - 07.03.2011 - İngiltere Kraliyet düğünü, ülkeye çekeceği turist sayısı, "müstakbel prensesin" gelinliği, kilisenin yanından ayrılmak istemeyen protestocuları ve davetlileriyle çok konuşuluyor. Aynı üniversitede okurken tanışan Prens William (28) ile Kate Middleton'ın (28) düğünü, 29 Nisan Cuma günü, başkent Londra'daki Westminster Kilisesinde yapılacak. İnşa edildiği 11. yüzyıldan bu yana toplam 38 kral ve kraliçenin taçlarını giydiği Westminster Kilisesi, "Parlamento Meydanı" olarak bilinen, parlamentonun ve ünlü saat kulesi Big Ben'in yanında bulunuyor. Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın 1997'deki cenaze töreninin de yapıldığı kilisede, 1947 yılında William'ın babaannesi olan Kraliçe 2. Elizabeth de evlendi. Kate Middleton, düğün günü kiliseye otomobille gelecek. Düğün töreninin ardından ise çift atlı arabayla kiliseden ayrılacak ve Buckingham Sarayına, halkı ve turistleri selamlayarak gidecek. Düğünü Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams yönetecek. -ALTIN DAVETİYELERDEN OBAMA'LARA YOK- Kraliyet ailesi düğün için üzerinde altın arma bulunan 1900 davetiye gönderdi. Düğüne ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Elton John, futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham gibi ünlü kişilerin de çağrıldığı, ancak örneğin ABD Başkanı Barack Obama ve eşinin ya da Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşinin davet edilmediği ifade ediliyor. Obama çiftinin düğünden kısa bir süre sonra Mayıs ayında İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacakları için düğüne çağrılmadıkları, Middleton ailesinin geldiği Berkshire köyündeki manav, kasap ve postacının ise düğüne davetli olduğu basına yansıyor. Kate Middleton "soylu" bir aileden gelmiyor. Middleton'ın babası Michael eski bir havayolu yetkilisi ve harekat memuru, annesi Carole ise eski bir havayolu hostesi. Bu arada, İngiliz basınında yer alan haberlerde, York Düşesi Sarah Ferguson'un da düğüne davetli olmadığı bildiriliyor. Türkiye'de bir çocuk yuvasında yaptığı gizli çekimlerle bir dönem tartışmalara neden olan Ferguson, Prens William'ın amcası Prens Andrew'un eski eşi. -DÜK VE DÜŞES Mİ, YOKSA KONT VE KONTES Mİ?- Kraliyetin gönderdiği düğün davetiyelerinde Kate Middleton'ın ismi, "Catherine Middleton" olarak yer alıyor. İngiliz basını Catherine'ın yerine kısaltılmışı "Kate"i kullanıyor. Kraliyet ailesinin ise "Catherine" demeyi tercih ettiği basında yer alıyor. Bir diğer tartışılan konu da Prens William ve Kate Middleton'ın evlendiklerinde alacakları unvanlar. Kraliçe 2. Elizabeth'in düğün günü torunu Prens William'a Birleşik Krallık'ta bir yerin dük ya da kontluğunu vermesi bekleniyor. Böylece, Kate Middleton da düşes ya da kontes olacak. Örneğin Prens William, Cambridge Dükü olursa, Kate Middleton Cambridge Düşesi olacak. Ancak İngiliz basını, Kraliçe, Prens William'a hangi unvanı verirse versin, Diana da olduğu gibi kamuoyunun ve basının Kate Middleton'a, "Prenses Kate" diyeceğini aktarıyor. -GELİNLİK, MCQUEEN'İN BAŞ TASARIMCISINDAN MI?- Kate Middleton'ın kıyafetlerinden saç modeline kadar birçok konu İngiliz basınının ve kamuoyunun ilgisini çekiyor. Ancak kraliyet ailesi Prenses Diana'da olanın aksine, basının Kate Middleton'ı yakından takip etmesine izin vermiyor. Middleton'ın giyeceği gelinliğin modeli de merak konusu. Times gazetesi bu konudaki son ipucunu yayımlayarak, Kate Middleton'ın gelinliğini geçen yıl intihar eden ünlü İngiliz tasarımcı ve modacı Alexander McQueen'in baş tasarımcısı Sarah Burton'ın yapacağını iddia etti.